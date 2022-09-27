Новосибирец утверждает, что гайка была внутри. Фото: «ЧС Новосибирск».

Новосибирец нашел гайку в упаковке с молочными подушечками. Мужчина обнаружил неприятный сюрприз в десерте, когда хотел полакомится им дома.

- Купили подушечки с молочной начинкой. Интересно это как сюда попало? – написал сибиряк в группе «ЧС Новосибирск».

На фото к посту видно, что среди подушечек лежала гайка.

В комментариях не все поверили увиденному:

- Сами подкинули. Теперь лайки и комменты собирают. Пачка прозрачная, её невозможно не заметить, - написали недоверчивые подписчики.

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