Новосибирец утверждает, что гайка была внутри. Фото: «ЧС Новосибирск».
Новосибирец нашел гайку в упаковке с молочными подушечками. Мужчина обнаружил неприятный сюрприз в десерте, когда хотел полакомится им дома.
- Купили подушечки с молочной начинкой. Интересно это как сюда попало? – написал сибиряк в группе «ЧС Новосибирск».
На фото к посту видно, что среди подушечек лежала гайка.
В комментариях не все поверили увиденному:
- Сами подкинули. Теперь лайки и комменты собирают. Пачка прозрачная, её невозможно не заметить, - написали недоверчивые подписчики.
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