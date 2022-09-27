Мигранту, жестоко убившему 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке, продлили арест

Хушнуду Хамроеву, обвиняемому в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске, продлили арест. Фото: Никита МАНЬКО

Хушнуду Хамроеву, обвиняемому в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске, продлили арест. Об этом сообщили в Советском районном суде во вторник, 27 сентября.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому срок содержания под стражей на 1 месяц, до 27 октября 2022 года, — сообщили в суде.

Напомним, 17-летняя школьница больше года встречалась с 27-летним Хушнудом. Когда решила выйти из больных отношений, в которых мигрант избивал ее, унижал и изменял ей, тот стал угрожать. Мама девочки трижды обращалась в полицию, пытаясь спасти дочь. Однако в возбуждении дел ей отказали. В итоге вечером 26 июля изверг выследил школьницу, чтобы выяснить с ней отношения. Во время ссоры мигрант достал нож. Испугавшись, школьница побежала по улице. Парень догнал девочку, повалил на асфальт и 15 раз ударил ножом. Школьница скончалась на месте, а преступник сбежал. Нашли его на следующий день у Хилокского рынка. Там он спрашивал у своих соотечественников, как уехать из России в Таджикистан.

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