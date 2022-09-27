В Новосибирске хозяина нелегальной заправки обвинили в том, что он бросил своего пса

Пес сидит возле будки. Фото: предоставлено читательницей
В Новосибирске хозяина незаконной автозаправки обвинил в том, что он бросил там свою собаку. Напомним, что раньше там стоял гараж, оборудованный под заправку. Летом 2021 года владельца объекта оштрафовали и обязали снести его. Предприниматель отказался и продолжил работу. В итоге заправку демонтировали в присутствии сотрудников администрации, полиции и МЧС.
- Я после этого видела, что хозяин еще работал там, а потом пропал. У него жил пес в будке. Я недавно проезжаю, смотрю, а заправки нет. Собака сидит на привязи, - рассказала КП-Новосибирск читательница.
Женщина переживает, что пса бросили. Сибирячка предположила, что собаке нужно искать новый дом.
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