В Новосибирске хозяина нелегальной заправки обвинили в том, что он бросил своего пса

Пес сидит возле будки. Фото: предоставлено читательницей

В Новосибирске хозяина незаконной автозаправки обвинил в том, что он бросил там свою собаку. Напомним, что раньше там стоял гараж, оборудованный под заправку. Летом 2021 года владельца объекта оштрафовали и обязали снести его. Предприниматель отказался и продолжил работу. В итоге заправку демонтировали в присутствии сотрудников администрации, полиции и МЧС.

- Я после этого видела, что хозяин еще работал там, а потом пропал. У него жил пес в будке. Я недавно проезжаю, смотрю, а заправки нет. Собака сидит на привязи, - рассказала КП-Новосибирск читательница.

Женщина переживает, что пса бросили. Сибирячка предположила, что собаке нужно искать новый дом.

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