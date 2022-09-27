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Общество27 сентября 2022 17:11

В Новосибирске хозяина нелегальной заправки обвинили в том, что он бросил своего пса

По словам очевидцев, собака уже неделю сидит на привязи
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Пес сидит возле будки. Фото: предоставлено читательницей

Пес сидит возле будки. Фото: предоставлено читательницей

В Новосибирске хозяина незаконной автозаправки обвинил в том, что он бросил там свою собаку. Напомним, что раньше там стоял гараж, оборудованный под заправку. Летом 2021 года владельца объекта оштрафовали и обязали снести его. Предприниматель отказался и продолжил работу. В итоге заправку демонтировали в присутствии сотрудников администрации, полиции и МЧС.

- Я после этого видела, что хозяин еще работал там, а потом пропал. У него жил пес в будке. Я недавно проезжаю, смотрю, а заправки нет. Собака сидит на привязи, - рассказала КП-Новосибирск читательница.

Женщина переживает, что пса бросили. Сибирячка предположила, что собаке нужно искать новый дом.

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