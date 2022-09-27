В Новосибирске продают особняк за 140 миллионов рядом с управлением ФСБ

В Новосибирске продают особняк за 140 миллионов рублей. Фото: предоставлено агентством

В Новосибирске продают особняк за 140 миллионов рублей. Трехэтажное здание с колонами, панорамными окнами и витражами находится на улице Коммунистическая, 52.

— Площадь здания — 510 квадратных метров. Там есть три этажа, а также цоколь. На всех трех этажах располагаются арендаторы, — пояснили в компании, занимающейся продажей особняка. — Земельный участок площадью 212 квадратных метро под зданием находится в собственности.

Трехэтажное здание с колонами, панорамными окнами и витражами находится на улице Коммунистическа. Фото: предоставлено агентством

Около здания также есть небольшая парковка на 15 мест, а также платная парковка внутри двора. Особняк находится на первой линии у дороги, недалеко от управления ФСБ.

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