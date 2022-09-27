1700 мероприятий для старшего поколения: представлена программа Декады пожилых людей в Новосибирской области

С 1 по 10 октября в Новосибирской области традиционно пройдет Декада пожилых людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 по 10 октября в Новосибирской области традиционно пройдет Декада пожилых людей. Программу ее основных мероприятий представил заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Официальный старт Декады — 1 октября. Как рассказал Владимир Машанов, в разработанном областными властями совместно с муниципалитетами и общественными организациями плане Декады — более 1, 7 тысячи тематических мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Культура, здоровье, образование, бытовые услуги, содействие занятости, спорт — программой задействованы все ключевые сферы, актуальные для людей пожилого возраста. В сравнении с прошлым годом количество активностей увеличилось на 200 мероприятий. Это позволит большему числу жителей региона старшего возраста принять участие в Декаде, причем небольшими группами с учетом эпидемиологической обстановки.

Самое большое количество участников соберет флешмоб «Шаги здоровья», который пройдет 7 октября одновременно во всех муниципалитетах Новосибирской области.

Концерты, экскурсии, выставки, оздоровительные занятия, акции в аптечных сетях, парикмахерских и магазинах, консультации по трудоустройству и ярмарки вакансий, творческие мастер-классы, встречи с юристами, докторами, специалистами пенсионного фонда и социальных служб — каждый сможет выбрать для себя мероприятие по своим интересам.

Говоря о целевой аудитории Декады, заместитель министра отметил активное участие ветеранских общественных организаций, которые стали партнерами министерства по целому ряду мероприятий и проектов, включая участие в реализации проекта «Демография» в части выявления потребностей в социальных услугах у пожилых людей.

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