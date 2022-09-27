«Единая Россия» приостановит членство в партии задержанного новосибирского депутата Лаптева

«Единая Россия» приостанавливает членство в партии депутата Заксобрания НСО Владимира Лаптева. Фото: Заксобрание Новосибирской области

«Единая Россия» приостанавливает членство в партии депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева на время следствия. Об этом сообщили на сайте ЕР.

Напомним, бывшего сенатора Совета Федерации от Новосибирской области задержали во вторник, 27 сентября. Владимира Лаптева подозревают в мошенничестве. По предварительной информации, депутат предложил коллеге занять должность в комиссии по экологии, а взамен забрал его карту с зарплатой на сумму около миллиона рублей.

Как отметили в «Единой России», членство чиновника приостановят в соответствии с нормами устава партии.

− Исключение из партии возможно только после принятия обвинительного приговора суда, − объяснили в публикации.

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