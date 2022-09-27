В Новосибирской области ищут 64-летнего мужчину без зубов

В Новосибирской области пропал 64-летний мужчина без зубов. Фото: ЛизаАлерт НСО
В Новосибирской области пропал 64-летний Игорь Просвирнов. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.
Местонахождение пенсионера неизвестно с 3 сентября.
По словам Алеси Яблонских, мужчина проживал на даче в СНТ «Майский-Кошево» в Мошковском районе.
− Родные приехали его навестить, но на месте не застали. Мы получили заявку несколько дней назад. С момента пропажи мужчины прошел почти месяц, − отметила руководитель поискового отряда.
Алеся добавила, что в медучреждениях города и области такого человека нет.
Особые приметы: полностью отсутствуют зубы.
Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, короткая стрижка, серые глаза.
Во что был одет – неизвестно.
Если вы знаете, где сейчас находится Игорь Просвирнов, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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