В Новосибирской области пьяный мужчина украл телевизор из квартиры

В Сузунском районе полицейские раскрыли кражу телевизора из квартиры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сузунском районе полицейские раскрыли кражу телевизора из квартиры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В понедельник, 26 сентября, в полицию обратился местный житель. Он сообщил о том, что его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице с телевизором в руках. Мужчина заподозрил факт хищения, остановил знакомого и забрал у него технику. После этого сибиряк позвонил стражам правопорядка.

На место прибыли сотрудники полиции. Они задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый 45-летний мужчина, проживающий в поселке Сузун.

− Выяснилось, что злоумышленник выбил замок в двери квартиры дома по улице Вокзальной, похитил телевизор и решил с ним скрыться, − рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения в отношении злоумышленника еще не избрана.

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