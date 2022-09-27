В Новосибирской области пьяный мужчина украл телевизор из квартиры

В Сузунском районе полицейские раскрыли кражу телевизора из квартиры.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Сузунском районе полицейские раскрыли кражу телевизора из квартиры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В понедельник, 26 сентября, в полицию обратился местный житель. Он сообщил о том, что его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице с телевизором в руках. Мужчина заподозрил факт хищения, остановил знакомого и забрал у него технику. После этого сибиряк позвонил стражам правопорядка.
На место прибыли сотрудники полиции. Они задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый 45-летний мужчина, проживающий в поселке Сузун.
− Выяснилось, что злоумышленник выбил замок в двери квартиры дома по улице Вокзальной, похитил телевизор и решил с ним скрыться, − рассказали в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения в отношении злоумышленника еще не избрана.
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