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Общество27 сентября 2022 8:25

Новосибирская область стала лидером по числу вакансий для инвалидов среди всех регионов Сибири

Количество таких предложений за год увеличилось на 45%
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирская область стала лидером по числу вакансий для инвалидов среди всех регионов Сибири.

Новосибирская область стала лидером по числу вакансий для инвалидов среди всех регионов Сибири.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области стало больше вакансий для людей с инвалидностью. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

– Число таких вакансий в этом году в сравнении с 2021 годом в регионе увеличилось на 45%. Так, работодатели разместили свыше 3,9 тысяч вакансий, которые доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, – сообщают аналитики.

Известно, что больше всего таких вакансий в Новосибирской области открыты в сфере продаж – 34% предложений. Затем в отрасли административного персонала – 23%, далее в списке – IT-направление. В нем открыто 18% вакансий для соискателей с инвалидностью. Также людям с ограниченными возможностями здоровья предлагают трудоустройство в транспортной сфере, сфере образования.

Половина вакансий предполагает удалённый формат работы. Также некоторые предложения подразумевают гибкий график работы. Часто работодатели не требуют от соискателей опыта.

Известно, что в Новосибирской области среди всех регионов СФО разместили больше всего вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

– 24% от всех подобных вакансий в СФО за 2022 год, – уточнили эксперты.

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