Новосибирская область стала лидером по числу вакансий для инвалидов среди всех регионов Сибири. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области стало больше вакансий для людей с инвалидностью. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

– Число таких вакансий в этом году в сравнении с 2021 годом в регионе увеличилось на 45%. Так, работодатели разместили свыше 3,9 тысяч вакансий, которые доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, – сообщают аналитики.

Известно, что больше всего таких вакансий в Новосибирской области открыты в сфере продаж – 34% предложений. Затем в отрасли административного персонала – 23%, далее в списке – IT-направление. В нем открыто 18% вакансий для соискателей с инвалидностью. Также людям с ограниченными возможностями здоровья предлагают трудоустройство в транспортной сфере, сфере образования.

Половина вакансий предполагает удалённый формат работы. Также некоторые предложения подразумевают гибкий график работы. Часто работодатели не требуют от соискателей опыта.

Известно, что в Новосибирской области среди всех регионов СФО разместили больше всего вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

– 24% от всех подобных вакансий в СФО за 2022 год, – уточнили эксперты.

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