В Новосибирске будут судить водителя, направившего баллончик в полицейского

Мужчина не явился в суд и был арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летний водитель пригрозил майору полиции газовым баллончиком. За это попал в суд. Конфликт случился вечером 17 декабря 2021 года у дома по улице Никитина, 166.

Около 21:00 экипаж ДПС остановил иномарку «Ниссан Санни» без номеров, водитель которого закрылся в машине. Когда майор потребовал выйти и предъявить документы, тот отказался. Майор повторил требования 15 раз, в ответ водитель достал газовый баллончик и направил в лицо стражу порядка. Мгновенно полицейский выбил баллончик, заломал нарушителю руку и с помощью коллег посадил дебошира в служебный автомобиль.

– В полиции возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти, не опасное для жизни и здоровья. 55-летний водитель вину не признал, максимальное наказание по данной статье предполагает до 5 лет лишения свободы, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Обвиняемый ранее не был судим, официально не работает. Сейчас он находится под стражей, так как в суд не явился и был в розыске. Дело рассматривает Октябрьский районный суд.

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