Житель Новосибирска незаконно построил турбазу на острове посреди Оби

Новосибирец незаконно построил турбазу на острове посреди Оби. Фото: УТ МВД России по СФО

В Новосибирской области выявили несколько фактов незаконного пользования участками прибрежной зоны реки Обь. Об этом сообщили в УТ МВД России по СФО.

Рейд проводили сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска и специалисты Управления Росреестра по НСО.

Первый случай относится к Новосибирскому району. На береговой линии в одном из садоводческих товариществ мужчина построил гараж. При этом разрешения на использование земли он не получал.

Также речные полицейские обнаружили на береговой линии гаражи, заборы и хозяйственные постройки. Все строения располагались в водоохранной зоне.

Еще один факт незаконного пользования участками у Оби связан с жителем Новосибирска. Сибиряк занял один из островов и построил там летнюю кухню, а также другие хозяйственные помещения.

− В настоящее время мужчина возводит домики для проживания гостей. Никаких прав на данный участок и документов, разрешающих его использование, у него нет, − уточнили в публикации.

По данным случаям проводится административное расследование. Речь идет о статье 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях за самовольное занятие земельного участка или его части.

Правонарушителям грозит штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

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