Мэр Новосибирска выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в ижевской школе

Жуткая трагедия потрясла всю страну. Фото: Архив "КП".

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе № 88 города Ижевска. Мэр подчеркнул, что произошедшее – страшное горе и невосполнимая утрата.

– В этот тяжёлый момент примите наши слова поддержки, сочувствия, сопереживания, – написал мэр в соцсетях.

Анатолий Локоть пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и восстановления. А жителей Ижевска попросил набраться моральных и душевных сил, мужества. Он добавил, что Новосибирск разделяет с ними скорбь по погибшим.

ЧП в школе № 88 случилось 26 сентября. Туда пришел вооруженный мужчина и открыл огонь. Жертвами нападения стали 17 человек, 11 из них – дети. Кроме того, десятки людей попали в больницу с ранениями. Следователи установили, что палил по детям и сотрудникам школы 34- летний житель Ижевска. Он же – бывший выпускник этой школы Артем Казанцев.

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