Жители ЛНР и ДНР голосуют по референдуму на избирательных участках в Новосибирской области

В Новосибирской области проходит голосование по референдуму о присоединении ЛНР и ДНР к России. Фото: Избирком НСО.
Во вторник, 27 сентября, в Новосибирской области проходит последний день голосования по референдуму о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.
В предыдущие дни для жителей этих территорий, которые сейчас находятся в Новосибирской области, работали выездные группы из числа членов избирательной комиссии. 27 сентября голосование проходит на 4 избирательных участках до 16 часов.
Жители ЛНР и Херсонской области голосуют в центре молодежи «Альтаир» на улице Романова, 23. Жители ДНР и Запорожской области голосуют в Авиаколледже на Красном проспекте, 72.
Напомним, для голосования нужен только паспорт или любой другой документ, подтверждающий проживание на вышеуказанных территориях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер