Жители ЛНР и ДНР голосуют по референдуму на избирательных участках в Новосибирской области

В Новосибирской области проходит голосование по референдуму о присоединении ЛНР и ДНР к России. Фото: Избирком НСО.

Во вторник, 27 сентября, в Новосибирской области проходит последний день голосования по референдуму о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

В предыдущие дни для жителей этих территорий, которые сейчас находятся в Новосибирской области, работали выездные группы из числа членов избирательной комиссии. 27 сентября голосование проходит на 4 избирательных участках до 16 часов.

Жители ЛНР и Херсонской области голосуют в центре молодежи «Альтаир» на улице Романова, 23. Жители ДНР и Запорожской области голосуют в Авиаколледже на Красном проспекте, 72.

Напомним, для голосования нужен только паспорт или любой другой документ, подтверждающий проживание на вышеуказанных территориях.

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