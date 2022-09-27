2 поросёнка и 6 коз заживо сгорели на пожаре в селе Прокудское под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 27 сентября, мощный пожар произошел в селе Прокудское под Новосибирском. Там вспыхнули надворные постройки на улице Мостовой.

– Загорелся сарай, внутри было 7 рулонов сена и 8 голов скота. Известно, что 2 поросёнка и 6 коз погибли. На месте задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава, – сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, что на месте продолжают работать огнеборцы. Они разбирают и проливают обгоревшие конструкции.

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