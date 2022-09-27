12-летний новосибирец покорил жюри на шоу «Новые танцы» на ТНТ. Фото: ГУФСИН НСО.

12-летний новосибирец Даниил Хотьков стал участником шоу «Новые танцы» на ТНТ. Мальчик выступил перед жюри 24 сентября. Известно, что юный новосибирец – сын старшего инспектора отдела охраны Новосибирской воспитательной колонии Яны Хотьковой. Танцами ребенок занимается с 6-ти лет. Он неоднократно побеждал на конкурсах различного уровня.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по НСО, впервые Даниил выступил в шестом сезоне проекта «Танцы на ТНТ». Это было еще 3 года назад. Тогда мальчик не прошел по возрасту.

– В 2019 году он пообещал вернуться и спустя три года, после большой работы над собой, вернулся, как и обещал, - поделилась мама мальчика, Яна Хотькова.

Талант Даниила покорил жюри – он прошел в следующий тур популярного танцевального шоу.

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