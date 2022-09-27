Журналисты Соловьев и Симоньян раскритиковали ошибки военкомов при мобилизации в Новосибирске

Журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян высказались об ошибках военкомов при мобилизации в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян высказались об ошибках военкомов при мобилизации в Новосибирске. Этот вопрос они подняли в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян отметила − в первую волну мобилизуют людей до 35 лет. Однако известно, что в Новосибирске повестки получили мужчины старше 35.

− Все читали, что первая волна − рядовые, старшины, прапорщики до 35 лет. А сколько повесток пришло 45-летним, 43-летним рядовым? – поинтересовалась главный редактор телеканала RT.

Владимир Соловьев вспомнил пару случаев, когда новосибирцам ошибочно приходили повестки. В ответ на это Маргарита Симоньян подчеркнула, что эту проблему нужно решать. Тогда телеведущий предложил наказывать военкомов, допускающих ошибки при частичной мобилизации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области ОНФ принимает звонки от тех, кто мобилизован ошибочно.

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