«Искитимизвесть» нарастит выпуск продукции и снизит ее себестоимость

Фото: АИР НСО

«Искитимизвесть» - это уже третье предприятие ГК «Главновосибирскстрой», вступившее в нацпроект. Инструменты бережливого производства уже внедряются на заводах СИБИТ и ЖБИ-5. Все проекты сопровождает Региональный центр компетенций, созданный на базе Агентства инвестиционного развития НСО.

- Сейчас одна из ключевых задач для поддержания развития строительной отрасли - это избежать дефицита и снижения качества строительных материалов, обеспечить застройщиков всем необходимым для сохранения объемов и сроков реализации проектов. Вступление в нацпроект таких крупных производителей - это показатель того, что производители тоже понимают значимость повышения производительности, особенно в текущих условиях, - отметил директор АИР НСО Александр Зырянов.

Для оптимизации на предприятии «Искитимизвесть» выбрано производство карбонатной породы, щебня и песка: от добычи в карьере до склада готовой продукции. В работе линии задействовано 16 человек, объём выпуска в 2021 году составил 280 тысяч тонн. Продукция доставляется по всей России, а также в Казахстан.

- Наше предприятие является для Искитима градообразующим - это вызов к постоянным изменениям и развитию, стремление к совершенству. С помощью нацпроекта надеемся не только повысить производительность, но и снизить себестоимость, продолжая поддерживать высокое качество продукции и высокую скорость доставки. Ведь на нашем рынке высокая конкуренция: предложение превышает спрос, - говорит генеральный директор АО «Искитимизвесть» Сергей Аверченков.

Он добавил, что полученный опыт сотрудники будут тиражировать на другие производственные участки.