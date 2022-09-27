33-летняя жительница Новосибирска на кроссовере разбилась, наехав на бетонный блок. Фото: ГИБДД по Нск.

В Октябрьском районе Новосибирска в жёсткое ДТП попала 33-летняя водитель кроссовера «Ниссан Кашкай». ДТП произошло поздно вечером 26 сентября.

– Женщина ехала по улице Ипподромской в сторону Военной улицы. У дома № 16 а по улице Якушева наехала на бетонный блок, – рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

В результате удара сибирячка получила тяжелые травмы. Ее экстренно госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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