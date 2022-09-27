До суда дошло дело экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело экс- замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина, самого крупного взяточника региона в 2021 году, дошло до суда. Обвинительное заключение по нему утвердили в прокуратуре. Обвиняют Нормайкина в получении и дачи взяток в крупном и особо крупном размерах.

– Следствие установило, что в 2020 году, с сентября по декабрь, экс-чиновник получил взятку в размере 2 млн рублей. За эту сумму Нормайкин помог победить конкретной фирме в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке. Кроме того, от директора этой же компании экс-чиновник получил еще 4 взятки. Суммы их составили от 200 до 300 тысяч рублей. Затем часть от полученных денег Нормайкин внес на банковский счет своей дочери (900 тыс. рублей). Деньги потратил на покупку машины «Lexus RX-300», – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Известно, что обвиняемые признали вину в преступлении. Их имущество арестовано.

Дело Нормайкина по существу рассмотрят в Заельцовском районном суде Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд продлил домашний арест экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области на 2 месяца

Нормайкин стал самым крупным взяточником в 2021 году (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber