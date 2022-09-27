Дебошир, пытавшийся придушить пассажира в самолете из Магадана в Новосибирск, пойдет под суд

Пассажир разбушевался на борту самолета из Новосибирска в Магадан и попал под уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Обском городском суде решат судьбу 40-летнего дебошира, который под наркотиками нападал на пассажиров на борту самолета из Магадана в Новосибирск. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Скандалиста обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы.

Мужчина вел себя буйно и агрессивно, приставал к другим пассажирам, ругался с ними и размахивал руками, бил по спинкам сидений и панелям салона самолета.

В итоге он подошел к одному из пассажиров и накинул ему на шею неустановленный предмет по типу веревки, попытавшись придушить. Пассажир не пострадал. Хулигана пытался остановить бортпроводник, но мужчина активно оказывал сопротивление и вырывался.

Уголовное дело передали в Обской городской суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

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