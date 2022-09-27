В 1600 домах Заельцовского района Новосибирска отключили холодную воду

В Новосибирске отключили холодную воду в Заельцовском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске прекратили подачу холодной воды в 1639 домах Заельцовского района. Среди них две школы, больница, детский сад и библиотека. Водоснабжение восстановят к 22 часам во вторник, 27 сентября. Об этом сообщили на муниципальном портале Новосибирска.

Воду отключили в домах на 1-ом Мочищенском шоссе, 1-ом Орловском переулке, 1-ом Таганрогском переулке, 2-ом Орловском переулке и 2-ом Таганрогском переулке. Также под отключения попадают следующие улицы:

Адмиральская, Андреевская, Андрея Рублева, Анжерская, Аносова, Аренского, Арктическая, Балхашская, Бессемера, Бородинская, Гвардейская, Георгиевская, Григоровича, Грузинская, Добросельская, Историческая, Казачинская, Кедровая, Клязьминская, Корнея Чуковского, Кубовая, Кулундинская, Легендарная, Лобачевского, Михаила Врубеля, Михаила Михеева, Михайловская, Молдавская, Николая Шипилова, Орловская, Охотская, Павлова, Пензенская, Перспективная, Петровская, Петрозаводская, Просторная, Рентгеновская, Серпуховская, Станкевича, Суворова, Таганрогская, Таманская, Уржумская, Уссурийский переулок, Утренняя, Уфимская, Хованская, Чусовская и Юрия Магалифа.

Отключения холодной воды коснутся и других районов. В Ленинском районе отключат воду на Хилокской, 3 – до 15:30, а в Советском – на Печатников, 1 и 3 до 17:00.

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