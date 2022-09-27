«Ковер из бычков, груды бутылок»: в Новосибирске приставы нашли в захламленной квартире маленького ребенка

В Новосибирске приставы нашли в захламленной квартире кричащего ребёнка. Фото: УФССП по НСО.

Судебные приставы проводили рейд по месту жительства должников в Октябрьском районе Новосибирска. В одной из квартир внимание людей в форме привлекла должница, которая вела себя вызывающе. Заметив приставов, она заперлась в комнате и стала оскорблять сотрудников ведомства. При этом за дверью был слышен несмолкаемый крик ребенка.

– Это насторожило сотрудников органов принудительного исполнения. Еще одним сигналом послужили увиденные условия проживания женщины с малышом. Ковер из бычков сигарет, груды бутылок от водки, а также разбросанные грязные салфетки, личные вещи и битые стекла. Увидев антисанитарные условия, судебные приставы вызвали сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и полицию, – уточнили в УФССП по Новосибирской области.

У должницы арестовали телевизор и стиральную машинку. Технику ей оставили на ответственное хранение.

Ребенка забрали сотрудники ПДН. Сейчас малыш в детском доме. Его пьяную мать отправили в изолятор временного содержания. Она, кстати, частично оплатила свой долг. Правда внесла пока незначительную сумму – всего 500 рублей.

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