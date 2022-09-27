Новосибирцы пожаловались на горы мусора возле жилых домов в Первомайском районе

Жители Первомайского района пожаловались на кучи мусора. Фото: Моя Первомайка.

Жители улиц Аксенова, Сызранская и Тенистая в Первомайском районе Новосибирска пожаловались на горы мусора на контейнерных площадках. Свое недовольство они выразили в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

– Можем себе представить, какой величины теперь там крысы живут, если еще в 2020 году мы там видели обитателя размером с кошку, – считают местные жители.

На фотографии – угол дома № 9 по улице Сызранская. Именно там образовалась настоящая свалка, на которую жильцы уже не первый год жалуются коммунальщикам.

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