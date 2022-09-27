Что будет с кредитами мобилизованных

Депутат Госдумы Александр Аксёненко. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Первый в случае принятия даст право заемщику - военнослужащему ВС РФ на кредитные каникулы или уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Также предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам военнослужащего в случае его гибели. Эта мера касается кредитных договоров тех, кто числится у него на иждивении (в соответствии с Семейным кодексом РФ).

Максимальный размер обязательств, которые могут быть прекращены, устанавливает Правительство РФ совместно с Банком России.

Подробнее о законопроекте: https://sozd.duma.gov.ru/bill/199777-8#bh_note

Второй проект закона касается долговых обязательств индивидуальных предпринимателей. Предлагается установить, что заемщик - физлицо, индивидуальный предприниматель - вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение своих обязательств на период призыва.

Подробнее о законопроекте: https://sozd.duma.gov.ru/bill/199696-8