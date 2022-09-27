В Новосибирске ограничили движение по пяти улицам из-за ремонта

Ограничения движения ввели на 5 улицах Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске временно ограничили проезд по пяти улицам города в разных районах из-за аварийного ремонта теплотрасс и работ по прокладке ливневой канализации. Информацию об этом опубликовали в пресс-центре мэрии города.

В Академгородке со вторника, 27 сентября, по 27 октября закрывают проезд по участку бульвара Молодежи возле домов № 30 и № 36а.

В Пашино до 10 октября перекрыли участок дороги возле дома № 23 по улице Новоуральской. В Дзержинском районе улицу Есенина возле дома № 29 сузили на 3 метра до 10 октября.

До 15 октября на девять метров сузили проезд возле Крылова, 20, а также закрыли участок возле улицы Максима Горького, 51.

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