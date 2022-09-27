Рассказываем про пробки в Новосибирске 27 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 27 сентября 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице.Также затруднено движение по улицам Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Сложно проехать по улицам Блюхера, Новогодней, Советскому шоссе и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Добролюбова, Кирова, Военной. Заторы на улицах Бориса Богаткова и Татьяны Снежиной.

Уровень пробок на утро 27 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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