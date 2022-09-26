Новосибирских бизнесменов будут судить за мошенничество на 8 миллионов

В Новосибирске будут судить двух бизнесменов за аферу с документами на 8 миллионов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске будут судить двух бизнесменов за аферу с документами на 8 миллионов. Их обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

— По версии следствия, с мая 2017 года по июль 2020 года директор фирмы в ходе конфликта с другим учредителем решил похитить у компании крупную сумму. В процессе процедуры банкротства он изготовил фиктивные документы о наличии у организации задолженности и о переуступке долга в пользу своего соучастника, который предоставил их в Арбитражный суд. В результате этого обвиняемые получили 8 миллионов рублей, которые похитили, — сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.

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