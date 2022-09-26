Губернатор Новосибирской области выразил соболезнования погибшим при стрельбе в ижевской школе

Андрей Травников выразил соболезнования погибшим при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Фото: Из архива "КП"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Глава региона также обратился со словами поддержки к пострадавшим.

— Ужасная трагедия произошла сегодня в ижевской школе. Нечеловеческая жестокость. Невозможно подобрать слов, чтобы описать боль близких и родных погибших. Выражаю искренние соболезнования. Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Напомним, ЧП в школе № 88 произошло 26 сентября. Пришел вооруженный мужчина и открыл огонь — погибли 17 человек, 11 из которых дети. Десятки людей получили ранения. Как выяснилось позже, стрелял 34- летний житель Ижевска, бывший ученик этой же школы Артем Казанцев.

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