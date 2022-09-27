Погода в Новосибирске на 27 сентября 2022 года: дожди и холода до +6

В Новосибирске пройдет дождь, в некоторых районах выпадет и мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 27 сентября 2022 года: сегодня продолжится резкое похолодание, днем будет не больше +6…+8 градусов.

— Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой дождь, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 градусов, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +2…+7 градусов, местами заморозки до -3. Днем температура составит +3…+8 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, в некоторых районах ночью выпадет мокрый снег.

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