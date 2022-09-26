В Новосибирске более 50 км трамвайных сетей нуждаются в капитальном ремонте

Более 50 километров трамвайных сетей в Новосибирске нуждаются в капитальном ремонте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 50 километров трамвайных сетей в Новосибирске нуждаются в капитальном ремонте. Вопрос о развитии трамвайной сети подняли на совещании в мэрии в пятницу, 23 сентября. Об этом сообщает Infopro54.

− Всего в городе проведения капитального ремонта требуют более 50 километров трамвайных сетей, из них 13,7 километра − в Кировском районе, − отметили в публикации.

В Новосибирске также хотят проложить трамвайные пути протяженностью 700 метров до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Работы планируют завершить к 2024 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber