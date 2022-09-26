В Новосибирской области 28% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудников

В Новосибирской области 28% работодателей в этом году планируют увеличить зарплаты сотрудникам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области 28% работодателей в этом году планируют увеличить зарплаты сотрудникам. Такие данные представили аналитики после опроса.

— Опрос работодателей из Сибирского федерального округа, в том числе из Новосибирской области, показал, что в этом году увеличить зарплаты планируют 28% из них, а именно: 19% — скорее увеличат, а 9% — точно увеличат, — сообщает сервис hh. Ru. — В целом по стране 33% компаний имеют такие намерения. Чаще планы по росту зарплат есть у крупных компаний, с численностью более 3 тысяч человек (таких в опросе было около половины). В разрезе профсфер лидируют it-компании и компании из финитеха: по 49% опрошенных работодателей из данных направлений планируют поднять зарплаты в этом году.

Понизить людям зарплаты в регионе планируют лишь 6% сотрудников. Большинство компаний планируют удерживать зарплаты на существующем уровне.

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