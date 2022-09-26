Жительницы Новокузнецка приобрели квартиры в аварийном доме и оказались на улице

Жительницы Новокузнецка хотят получить новые квартиры вместо жилья в аварийном доме. Фото: Сибдепо

Жительницы Новокузнецка оказались в непростой ситуации – они купили жилье в доме, который считался аварийным, и оказались на улице. Об этом пишет «Сибдепо».

Дом на Бугарева, 1 признали аварийным в 2015 году. Однако официальные документы администрация предоставила только в 2019 году. Две женщины купили там квартиры, поскольку не знали, что здание будут сносить.

Сейчас аварийное здание уже полностью расселили. Но сибирячки еще не получили новые квартиры.

− Обе женщины подали в суд на мэрию Новокузнецка с требованием предоставить им жилые помещения площадью не менее 24 квадратных метров. Суд удовлетворил иски обеих новокузнечанок, − отметили в публикации.

По словам адвоката Евгения Ильченко, мэрия Новокузнецка не торопится предоставлять новое жилье. В итоге женщины остались без крыши над головой. Им приходится снимать квартиры и ждать, что однажды они переедут в собственное жилье.

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