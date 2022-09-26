Житель Новосибирска поймал огромных щук весом от 3,5 до 9 килограммов

Новосибирец поймал огромных щук весом от 3,5 до 9 килограммов. Фото: предоставлено Вячеславом
Новосибирец по имени Вячеслав поймал несколько крупных щук. Вес самой большой из них составил девять килограммов. Об улове местный житель рассказал в группе «Рыбалка в Новосибирске».
По словам Вячеслава, он рыбачил в Томской области с 21 по 25 сентября.
− Рыбалка трудовая, рыбы достаточно, народу мало. Правильная постановка и подбор приманок решают, − отметил рыбак.
Щуки попались крупные – 3,5, 4,5, 6 и 9 килограммов. Были и судаки весом 3,5 килограмма.
Вячеслав добавил, что ему очень повезло с погодой.
− Отдохнули душой и телом, − заключил мужчина.
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