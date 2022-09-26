В Новосибирске у НГМУ появилась хвойная аллея в память о погибших в годы ВОВ выпускниках

Хвойная аллея в память о погибших в годы Великой Отечественной войны выпускниках появилась у НГМУ. Фото: Минприроды НСО
Хвойная аллея в память о погибших в годы Великой Отечественной войны выпускниках появилась у Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ). Об этом сообщили в Минприроды региона.
Хвойные саженцы высадили у общежития студенты-медики. Мероприятия прошли в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы».
− Аллея университета получилась по-настоящему памятной – за каждым саженцем имя и история конкретного врача, − отметили в Минприроды.
В мероприятиях принял участие замминистра природных ресурсов и экологии НСО Юрий Марченко. Деревья высаживали под руководством сотрудников Новосибирского лесничества Сергея Алксина и Антона Обухова. Именно они предоставили НГМУ саженцы.
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