В Новосибирске судят пешехода, обстрелявшего женщину-водителя из пистолета

Пешеход выстрелил в машину Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске судят дебошира, который обстрелял «Тойоту» на пешеходном переходе.

Конфликт случился 5 мая 2022 года на улице Владимира Высоцкого в Новосибирске.

Вечером 38-летний пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу. Женщина- водитель на «Тойоте Раум» остановилась перед пешеходным переходом, пропуская мужчину. В ответ пешеход достал газовый пистолет «Пионер» и выстрелил в лобовое стекло «Тойоты».

Женщина вызвала полицию. Пешехода задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье хулиганство с применением оружия.

- Подсудимый признал вину частично. Следователю он сообщил, что сильно испугался быстро едущего автомобиля и решил применить светозвуковой пистолет, чтобы подать сигнал водителю. Якобы он стрелял вверх, чем нарушил общественный порядок. Однако запись видеорегистратора подтверждает, что пешеход стрелял в сторону автомобиля, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Ранее мужчина не был судим, холост и проживает вместе с родителями. Ему грозит наказание начиная от штрафа в полмиллиона рублей до семи лет лишения свободы. Дело рассматривают в Октябрьском районном суде.

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