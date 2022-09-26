Жительница Новосибирской области прошла в финал проекта «Голос 60+»

Жительница Куйбышева Лариса Соловьева выступит в финале шоу «Голос 60+». Фото: скриншот из видео «Голос 60+»

Жительница Куйбышева Лариса Соловьева выступит в финале шоу «Голос 60+» на Первом канале. Об этом пишет «Горсайт».

Напомним, 61-летняя женщина попала в команду певицы Елены Ваенги.

За спиной пенсионерки остались два этапа проекта – слепые прослушивания и нокауты. По словам Ларисы Соловьевой, она не была на 100% уверена, что сможет пройти в финал.

− Елена говорила, что у меня все шансы пройти в финал, что у меня самый сильный вокал в группе, но я не очень обольщалась, так как понимала, если я не спою достойно, таков и будет результат, нужно здесь и сейчас... – высказалась женщина.

При этом пенсионерка не теряла надежды. Она призналась, что чувствовала за собой некую силу. В итоге все сложилось в ее пользу.

Финал шоу «Голос 60+» состоится 2 октября. Начало запланировано на 21:30 по московскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка из Новосибирской области прошла в шоу «Голос 60+»

Женщина попала в команду Елены Ваенги (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber