В Новосибирской области на станции Мочище отремонтируют дорогу и построят остановку

В Новосибирской области на станции Мочище построят остановку и отремонтируют дорогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на станции Мочище построят остановку и отремонтируют дорогу. Сейчас ТУАД готовит заявку, чтобы провести аукцион на разработку проекта.

— Необходимость организации остановки общественного транспорта связана со строительством на станции новой врачебной амбулатории, — сообщили в ТУАД.

В частности на участке от 23 километра трассы «Н-2141» до села Локти планируется обустроить тротуар, установить ограждения, освещения, сам остановочный павильон и сменить асфальт.

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