В Новосибирске с 27 сентября переносят трамвайную остановку «Улица Волочаевская»

Трамвайную остановку «Улица Волочаевская» переносят с 27 сентября.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Трамвайную остановку «Улица Волочаевская» переносят с 27 сентября. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Остановочный пункт, расположенный на четной стороне улицы, переносят на 30 метров против хода движения. Остановку на нечетной стороне переместят на 40 метров вперед по ходу движения.
− Это связано с завершением работ по реконструкции улицы Волочаевской, − отметили в мэрии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер