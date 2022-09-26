В Новосибирске с 27 сентября переносят трамвайную остановку «Улица Волочаевская»

Трамвайную остановку «Улица Волочаевская» переносят с 27 сентября. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Трамвайную остановку «Улица Волочаевская» переносят с 27 сентября. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Остановочный пункт, расположенный на четной стороне улицы, переносят на 30 метров против хода движения. Остановку на нечетной стороне переместят на 40 метров вперед по ходу движения.

− Это связано с завершением работ по реконструкции улицы Волочаевской, − отметили в мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber