В Новосибирске 19-летнюю девушку обвинили в продаже наркотиков

В Новосибирске 19-летнюю девушку обвинили в сбыте наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 19-летнюю девушку обвинили в сбыте наркотиков. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

— В июне 2022 года обвиняемая вступила в преступный сговор с другим лицом, которое обучило ее способу изготовления синтетических наркотических средств. После этого она изготовила и приготовила к сбыту наркотики массой более 3, 6 кг, которые расфасовала и поместила в «тайники-закладки». Однако наркотические средства было изъяты сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области при проведении оперативных мероприятий, — сообщили в прокуратуре.

Против девушки было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Его рассмотрит Кировский районный суд. Сибирячке может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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