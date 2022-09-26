Жители Новосибирска заявили о массовом отравлении после похода в бар

Пострадавшие не вызывали врачей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирцы заявили о массовом отравлении после похода в бар. Об этом одна из девушек рассказала на сайте Flamp.

- Мы заказали еду с собой. Мужу стало плохо в 5 утра, мне спустя 3 часа, а нашему другу - ближе к полудню. Я позвонила в бар, рассказала о том, что мы отравились после их еды. Мой номер телефона записали, так как управляющего не было на месте. И все - тишина, - рассказала сибирячка на сайте.

Женщина уточнила, что после случившегося она отправила жалобу в Роспотребнадзор.

Руководство бара отреагировало на негативный отзыв:

- Нам безусловно очень жаль, что с вами приключилась такая беда. Прекрасно понимаем, как это ужасно, и какие неповторимые эмоции вы пережили. После вашего вчерашнего обращения мы сегодня сняли пробы с партий заготовок и убедились, что с ними все в порядке. Также в тот вечер были приготовлены несколько десятков бургеров из тех же партий, но других жалоб на них мы не получали. Приносим вам свои извинения и надеемся, что нам удалось хоть как-то сгладить это в результате разговора по телефону, - написали представители бара.

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