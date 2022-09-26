Юрист из Новосибирска Помельцев назвал основания для отсрочки от частичной мобилизации

Новосибирский юрист перечислил категории граждан, которые получают отсрочку от частичной мобилизации. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирский юрист Артем Помельцев перечислил категории граждан, которые получают отсрочку от частичной мобилизации. Об этом он сообщил КП-Новосибирск.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что частичная мобилизация в регионе проходит без серьезных сбоев. Первых новосибирцев уже отправили на переподготовку.

− Когда речь идет об отсрочке, нужно руководствоваться статьей 18 Закона о мобилизации, − пояснил Артем Помельцев.

Кто получает отсрочку от мобилизации:

− Те, кто временно не могут служить по состоянию здоровья. Отсрочку им дают на срок до полугода;

− Занятые постоянным уходом за близким родственником, который либо нуждается в уходе по заключению медико-социальной экспертизы, либо является инвалидом первой группы. Это действует при условии, когда заботиться о человеке по закону больше некому;

− Опекуны или попечители брата или сестры в возрасте до 18 лет − при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать несовершеннолетнего;

− Те, кто имеют на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

− Люди, имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

− У кого есть жена, находящаяся в положении (не менее 22 недель) и кто имеет на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

− Матери-одиночки, воспитывающие четырех и более детей в возрасте до восьми лет;

− Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber