Женщина, до смерти избившая подругу в Новосибирске, предстанет перед судом. Фото: предоставлено очевидцами.

До суда дошло дело 43-летней сибирячки, убившей подругу. Летом изувеченное тело женщины нашли на улице Тульской в Новосибирске. Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что 15 июля 2022 года подружки распивали алкоголь в доме на улице Успенского. Они поссорились. В ходе конфликта фигурантка по делу руками и ногами стала избивать потерпевшую. После чего завела её в придомовую постройку, а сама ушла в дом. Через некоторое время вернулась за ней и поняла, что последняя умерла от полученных травм. Чтобы скрыть преступление, агрессорша тело потерпевшей перетащила через улицу от своего дома. А вещи выкинула в мусорку, – уточнили в Следственном комитете.

В ГУ МВД по НСО добавили, что злоумышленницу задержали оперативники уголовного розыска. Её доставили к следователю.

Вину женщина признала. На время следствия её отправили в СИЗО.

Известно, что по существу уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

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