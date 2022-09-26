Первых новосибирцев, призванных на службу во время частичной мобилизации, отправили на переподготовку

Первых жителей Новосибирской области и других Сибирских регионов, призванных на службу во время частичной мобилизации, отправили на переподготовку. Фото: пресс-служба ЦВО

Первых жителей Новосибирской области и других Сибирских регионов, призванных на службу во время частичной мобилизации, отправили на переподготовку. Об этом рассказали в Центральном военном округе.

— Когда я выбирал профессию офицера, знал, что когда-то придет время защищать Родину, и вот оно настало. Я нахожусь в хорошей физической форме, профессионально занимаюсь спортом. Семья, близки все отнеслись с пониманием и поддержали мое решение, — цитирует ЦВО Александра Бурцева, офицер запаса.

Призванным на службу гражданам во время инструктажа перед отправкой в военкоматы рассказали о том, в какую часть их направят, сколько будет длиться переподготовка и ответили на другие интересующие их вопросы.

Когда военнослужащие прибудут в учебные части, их обеспечат вещами на пунктах переодевания личного состава. Далее они будут заниматься боевой переподготовкой.

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