В Новосибирской области ОНФ принимает звонки от тех, кто мобилизован ошибочно

ОНФ принимает звонки от тех, кто ошибочно призван на службу во время частичной мобилизации. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В отделении Народного фронта Новосибирской области заработал центр содействия тем, кто ошибочно был призван на службу во время частичной мобилизации.

— Мобилизация — это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы, — сообщили в официальной группе народного фронта Вконтакте.

Связаться с ОНФ по этому поводу люди могут по телефону 8-383-305-41-51, по электронной почте 54region@onf. Ru и в сообщениях в социальных сетях.

Напомним, ранее горячую линию по вопросам частичной мобилизации в Новосибирской области запустил также военкомат. О взаимодействии для защиты прав сибиряков в процессе частичной мобилизации в правительстве региона договорились с представителями военной прокуратуры. Обраться за помощью сибиряки смогут по телефону 122.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военкомат Новосибирской области запустил горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Об этом сообщили в региональном правительстве (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber