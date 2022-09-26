Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 9:51

В Новосибирской области ОНФ принимает звонки от тех, кто мобилизован ошибочно

Люди могут связаться с ними и сообщить о проблеме
Галина СИМОНОВА
ОНФ принимает звонки от тех, кто ошибочно призван на службу во время частичной мобилизации.

ОНФ принимает звонки от тех, кто ошибочно призван на службу во время частичной мобилизации.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В отделении Народного фронта Новосибирской области заработал центр содействия тем, кто ошибочно был призван на службу во время частичной мобилизации.

— Мобилизация — это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы, — сообщили в официальной группе народного фронта Вконтакте.

Связаться с ОНФ по этому поводу люди могут по телефону 8-383-305-41-51, по электронной почте 54region@onf. Ru и в сообщениях в социальных сетях.

Напомним, ранее горячую линию по вопросам частичной мобилизации в Новосибирской области запустил также военкомат. О взаимодействии для защиты прав сибиряков в процессе частичной мобилизации в правительстве региона договорились с представителями военной прокуратуры. Обраться за помощью сибиряки смогут по телефону 122.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военкомат Новосибирской области запустил горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Об этом сообщили в региональном правительстве (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber