В Новосибирске прокуратура запретила распространять порно с гомосексуалистами

В Новосибирске добились запрета распространения порно с гомосексуалистами. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирске добились запрета распространения порно с гомосексуалистами. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В Интернете обнаружили материалы порнографического характера, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения. Подобные ролики признаны причиняющими вред здоровью и развитию несовершеннолетних. Распространять информацию такого типа на территории Российской Федерации запрещено.

− В связи с этим прокурор района направил в Центральный районный суд 22 административных иска о признании этой информации запрещенной к распространению, − отметили в публикации.

Восемь исков прекратили, так как выявленные нарушения устранили. По оставшимся 14 искам суд удовлетворил требования прокурора.

Судебные решения вступили в законную силу и направлены в Роскомнадзор для исполнения.

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