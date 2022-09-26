В Новосибирске пьяных пациентов выдворили из поликлиники: они оскорбили врача

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

24 сентября около 16.30 продавцы магазина «Пятерочка» на улице Королева заметили неопрятно одетого мужчину, который взял с витрины шоколадку и направился не к кассе, а в сторону окна, открытого для проветривания. Сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. Похититель, обнаружив, что за ним наблюдают, оставил шоколадную плитку на подоконнике, а сам вылез на улицу через окно и скрылся.

24 сентября в 13.44 в супермаркете на улице Серафимовича двое мужчин приобрели бутылку водки емкостью 0,5 литра и тут же принялись ее распивать. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР пресекли употребление спиртных напитков в общественном месте.

25 сентября в 0.29 бойцы ГБР-72 вывели из пивного бара на улице Кошурникова нетрезвого посетителя, который мешал продавцам работать и нарушал правопорядок.

25 сентября в 13.12 из поликлиники на улице Зорге еще двое мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, были принудительно выведены «гвардейцами» на улицу. Пьяные мужчины оскорбили врача и медперсонал нецензурной бранью, за что и были выдворены.

25 сентября в 17.28 в дежурную часть АБ ГВАРДИЯ сигнал тревоги поступил из помещения, занимаемого финансово-правовой группой экспертов. Бойцы 74-го экипажа ГБР, прибывшие на место вызова, обнаружили валяющуюся на земле урну, раскиданный мусор и след от обуви на входной двери объекта охраны. Очевидцы рассказали, что разгром устроила пожилая жительница этого же дома. Бабушке не нравится, что возле здания паркуются машины юристов и их клиентов, и она периодически им вредит. Ранее старушка запихивала тряпку в выхлопную трубу припаркованного у здания автомобиля: «чтобы газами не воняло». «Гвардейцы», установив, что следов взлома и проникновения в охраняемое помещение нет, разыскивать вредительницу не стали в силу ее преклонного возраста.