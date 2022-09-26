Плачущих детей, которых нашли запертыми в новосибирской квартире, отправили в реабилитационный центр

Полиция ищет маму детей.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Стала известна судьба детей, запертых втроем в новосибирской квартире на улице Петухова. Напомним, что малышей вызволяли спасатели МАСС.
- Соседи изначально позвонили в полицию, и на место выехали сотрудники ПДН. На месте в квартиру попасть не удалось, поэтому были вызваны спасатели, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сейчас дети находятся в реабилитационном центре. Сотрудники полиции ищут их маму. Известно, что семья неблагополучная.
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