Плачущих детей, которых нашли запертыми в новосибирской квартире, отправили в реабилитационный центр

Полиция ищет маму детей. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Стала известна судьба детей, запертых втроем в новосибирской квартире на улице Петухова. Напомним, что малышей вызволяли спасатели МАСС.

- Соседи изначально позвонили в полицию, и на место выехали сотрудники ПДН. На месте в квартиру попасть не удалось, поэтому были вызваны спасатели, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас дети находятся в реабилитационном центре. Сотрудники полиции ищут их маму. Известно, что семья неблагополучная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber