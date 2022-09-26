Наталью Крестьянову назначили новым управделами администрации Бердска

В Бердске управляющим делами администрации назначили Наталью Крестьянову. Фото: Администрация Бердска

В Бердске управляющим делами администрации назначили Наталью Крестьянову. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

— Прежний управляющий делами Анна Чекмазова уволилась в связи со сменой места жительства, — сообщили в Бердской администрации.

Нового управделами представил на аппаратном совещании глава города Евгений Шестернин. Ранее Наталья Крестьянова пять лет возглавляла отдел по жилищным вопросам.

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