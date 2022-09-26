Военкомат Новосибирской области запустил горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В военкомате Новосибирской области запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Так, о взаимодействии для защиты прав сибиряков в процессе частичной мобилизации в правительстве региона договорились с представителями военной прокуратуры.

Вопросы, затрагивающие частичную мобилизацию, обсудили в ходе рабочей встречи губернатор НСО Андрей Травников, военный комиссар Евгений Кудрявцев и военный прокурор Андрей Сысолятин. Состоялась она в понедельник, 26 сентября.

Андрей Травников подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации нельзя допускать ошибок, а также того, чтобы были нарушены права граждан. В случае выявления каких-то отклонений в проведении частичной мобилизации, по словам губернатора, нужно мгновенно реагировать и принимать оперативные меры.

Так, взаимодействие правительства с военной прокуратурой наладит информационный взаимообмен. В свою очередь это даст возможность сразу же отрабатывать данные о каких-либо нарушениях или ошибках.

В правительстве уточнили, что вопросы, касаемые частичной мобилизации, можно задать, позвонив по номеру 122.

Кроме того, в регионе стартовала работа регионального военкомата. Задать вопросы по конкретной ситуации можно, позвонив по телефону – 8 (383) 231-06-88.

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