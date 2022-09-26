Рабочие начали восстанавливать стелу героям ВОВ в Новосибирске

Стелу героям ВОВ у «Ройял Парка» начали восстанавливать. Фото: АСТ-54

Стелу героям ВОВ у «Ройял Парка» начали восстанавливать. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Напомним, памятный знак демонтировали в начале августа. На его месте хотели построить гостиницу. Это возмутило местных жителей, и они обратились в Следственный комитет. После вмешательства прокуратуры стелу вернули на прежнее место.

В прокуратуре отметили, что стелу должны покрасить. Также в планах подготовить постамент. И вот работам был дан старт.

− Рабочие начали восстанавливать и ремонтировать стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, − сообщили в паблике.

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